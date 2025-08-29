Tiago Djalo: Beşiktaş'ta Kupalar Kazanmak İçin Heyecanlıyım

Beşiktaş'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı Tiago Djalo, "Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım" dedi.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Tiago Djalo, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu. Transfer süreciyle ilgili konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu, kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım. Doğrusunu söylemek gerekirse, geleceğim ve ne yapmak istediğim hakkında düşünüyordum ve Beşiktaş'ın beni gerçekten istediğini biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için buraya gelmeye karar verdim. Burada oynamış olan birkaç arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattılar. Tabii ben de Beşiktaş'ın iyi bir takıma sahip olduğunu ve iyi işler yaptığını biliyordum. Hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı" diye konuştu.

"Burak Yılmaz'la konuştum"

Takımına yardım etmek ve kazanmak isteyen bir oyuncu olduğunu vurgulayan Djalo, Türkiye'ye gelmeden Burak Yılmaz'a telefon ettiğini belirterek, "Burak Yılmaz'la konuştum. Lille'de beraber oynadığımız dönemden tanıdığım bir arkadaşım kendisi ve o, hem kulüp hem de taraftarlar hakkına birçok güzel şey söyledi. Ayrıca, Joao Mario ile de konuştum. Onu da uzun zamandır tanıyorum. O da hem takım hem de kulüp hakkında güzel şeyler söyledi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL