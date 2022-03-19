THY, Van Ryk ile 'yola devam' dedi

VAN (DHA) - Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; 1999 doğumlu 188 cm boyundaki Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kiera Van Ryk, 2018 yılından beri Kanada A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapıyor. Kanadalı sporcu ayrıca iki kez Olimpiyat elemelerinde forma giydi.

Demirören Haber Ajansı / Spor