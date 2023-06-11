THY uçaklarında canlı olarak Şampiyonlar Ligi finali yayınlandı

İtalya temsilcisi Inter ile İngiltere ekibi Manchester City arasında oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Türk Hava Yolları uçaklarında canlı olarak yayınlandı. THY'nin Live TV altyapısına sahip olan uçaklarında Sport 24 kanalından canlı olarak yayınlanan maç, yolculara uçak içi ekranlardan izletildi. Ayrıca THY tarafından günün anısına uçak içi Şampiyonlar Ligi kitleri de dağıtıldı.

ATATÜRK Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya temsilcisi Inter ile İngiltere ekibi Manchester City arasında oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde büyük heyecan gökyüzüne taşındı. Dev final, Türk Hava Yolları uçaklarında canlı olarak yayınlandı.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin galibi Manchester City oldu. Tarihi karşılaşma, THY'nin Live TV altyapısına sahip olan uçaklarında Sport 24 kanalından canlı olarak yayınlandı. THY'nin ana sponsoru olduğu Şampiyonlar Ligi'nin final maçı öncesi, ilk olarak uçak içerisindeki ekranlardan maçın izlenebileceğine ilişkin yolculara bilgilendirme anonsu yapıldı.

KABİN EKİBİNDEN MAÇ ANONSU YAPILDI

Kabin ekipleri tarafından yapılan anonsta, "UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru Türk Hava Yolları olarak, bugünkü uçuşumuzda İnter ve Manchester City takımları arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını 'Canlı Televizyon' kategorisi altında bulunan kanallardan canlı olarak izleyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İnter-Manchester City maçının 'Uçak İçi Ekran' uygulamasından canlı izlenebildiği uçuşlarda misafirlere, THY tarafından günün anısına uçak içi Şampiyonlar Ligi kitleri dağıtıldı.