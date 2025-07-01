THY'nin 15 Yıllık Avrupa Ligi Sponsorluk Anlaşması Sona Erdi

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Basketbolda Avrupa Ligi, Türk Hava Yolları ile olan 15 yıllık isim sponsorluğu anlaşmasının sona erdiğini duyurdu. Avrupa Ligi, markası altında devam edeceğini belirtti ve THY'ye destekleri için teşekkür etti.

Basketbolda Avrupa Ligi, Türk Hava Yolları (THY) ile devam eden 15 yıllık isim sponsorluğu anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 15 yıldır verdiği destek için THY'ye teşekkür edilerek, "Avrupa Ligi" markası adı altında yola devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu iş birliği, ticari sponsorlar ve spor tesisleri arasında sinerji için yüksek bir standart belirleyerek küresel sporlardaki en başarılı ve sembolik ortaklıklardan biri olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, organizasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları'na minnettar olduklarını, kurumun desteğinin modern Avrupa Ligi'ni şekillendirmeye yardımcı olduğunu aktardı.

Motiejunas, bugünkü yaşanan sürecin ligin evriminde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Şimdi, yeni bir stratejik vizyon ve heyecan verici bir yol haritasıyla, küresel ayak izimizi büyütmeye, taraftar katılımını derinleştirmeye ve kulüplerimize, ortaklarımıza ve destekçilerimize eşsiz bir değer sunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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