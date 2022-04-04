Türk Hava Yolları, ABD'li voleybolcu Madison Kingdon'ın sözleşmesini uzattı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Madison Kingdon Rishel ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki köşe smaçör ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Madison Kingdon, yaptığı açıklamada, "Bir sezon daha Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum. Bu kulüp, geldiğim andan itibaren çok özel şeyler inşa ediyor ve bunun bir parçası olmaya devam edebildiğim için çok müteşekkirim. Bu takımla başarılı bir sezon daha yaşamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.