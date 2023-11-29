THY Kadın Voleybol Takımı Fransa'ya mağlup oldu
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final ilk maçında Fransa'nın Paris Saint Cloud ekibine 3-2 yenildi. Maçın rövanşı İstanbul'da oynanacak.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final ilk maçında Fransa'nın Paris Saint Cloud ekibine 3-2 yenildi.
Başkent Paris'teki Pierre-Charpy Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri, 21-25, 25-16, 16-25, 25-21 ve 15-13 şeklinde sonuçlandı.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Aralık Salı günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.
Kaynak: AA / Spor