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THY Kadın Voleybol Takımı Fransa'ya mağlup oldu

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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final ilk maçında Fransa'nın Paris Saint Cloud ekibine 3-2 yenildi. Maçın rövanşı İstanbul'da oynanacak.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final ilk maçında Fransa'nın Paris Saint Cloud ekibine 3-2 yenildi.

Başkent Paris'teki Pierre-Charpy Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri, 21-25, 25-16, 16-25, 25-21 ve 15-13 şeklinde sonuçlandı.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Aralık Salı günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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