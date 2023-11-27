Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final ilk maçında Fransa temsilcisi Paris Saint Cloud ile deplasmanda mücadele edecek. Maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

THY Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Paris Saint Cloud ile karşılaşacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Saint Cloud ile deplasmanda karşılaşacak.

Başkent Paris'teki Pierre-Charpy Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Organizasyonda 16'lı final turunu bay geçen kırmızı-beyazlı takım, deplasmandaki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönebilmek için mücadele edecek.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Aralık Salı günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.