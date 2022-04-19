THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 Anadolu Efes: 64 - Haberler

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THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 Anadolu Efes: 64

İhlas Haber Ajansı - Spor
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THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 Anadolu Efes: 64

THY Euroleague Play-off ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Olimpia Milano'yu 64-48'lik skorla mağlup etti.

THY Euroleague Play-off ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Olimpia Milano'yu 64-48'lik skorla mağlup etti.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Robert Lottermoser xx, Carlos Juan Garcia xx, Damir Javor xx

Olimpia Milano: Melli xx 10, Grant x, Rodriguez xx 2, Tarczewski x, Ricci x, Hall xx 8, Delaney xx 1, Daniels xx 8, Shields xx 8, Alviti x, Hines xx 2, Bentil xx 9

Başantrenör: Ettore Messina

Anadolu Efes: Larkin xxx 16, Beaubois xx 1, Singleton xx 7, Bryant xx 3, Moerman xx 3, Pleiss xx 5, Micic xxx 16, Anderson xx 4, Dunston xx 9, Simon x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 16-11 (Olimpia Milano lehine)

Devre: 29-26 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 46-34 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Euroleague, Milano, Spor, Haberler

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