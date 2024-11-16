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THY Euroleague'de Türk Takımlarından Çifte Zafer

THY Euroleague'de Türk Takımlarından Çifte Zafer
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THY Euroleague'de Türk takımları, çift maç haftasında oynadığı 4 müsabakayı kazanarak 4'te 4 yaptı. Fenerbahçe Beko liderliğe yükseldi.

THY Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4'te 4 yaparak tamamladı.

THY Euroleague'de çift maç haftası tamamlanırken, 9 ve 10. hafta müsabakaları oynandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i 87-76, deplasmanda da Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup etti. Ligde İspanya deplasmanına çıkan Efes de Baskonia'yı 89-84, Real Madrid'i de 74-64'lük skorla yendi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv'i 93-87, Virtus Bologna'yı da 82-77 yenerek haftayı kayıpsız kapadı.

Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Euroleague'de üst üst 5. maçını kazanan Fenerbahçe toplamda 8 galibiyetle liderliğe yükseldi. Ligde 7'şer galibiyeti bulunan 5 takımdan Panathinaikos averajla 2. sırada, Olympiakos da 3. sırada yer aldı. Ligde 6 galibiyeti olan Efes 8. sırada bulunurken, 2 galibiyeti olan ALBA Berlin de haftayı son sırada tamamladı.

Euroleague'de 10. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Maccabi Tel Aviv: 91 - Olympiakos: 94

Asvel: 77 - Kızılyıldız: 74

Baskonia: 75 - AS Monaco: 87

Bayern Münih: 115 - ALBA Berlin: 86

Real Madrid: 64 - Efes: 74

Zalgiris Kaunas: 65 - Fenerbahçe Beko: 72

Barcelona: 87 - Paris Basketball: 103

Partizan: 81 - Olimpia Milano: 88

Virtus Bologna: 77 - Panathinaikos: 82 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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