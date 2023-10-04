THY Euroleague'de İlk Hafta Heyecanı Başlıyor
THY Euroleague'de ilk hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Kızılyıldız, ASVEL'i konuk edecek, A.Efes Barcelona'ya konuk olacak, Fenerbahçe Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek ve Real Madrid deplasmanda Baskonia'ya karşı mücadele edecek.
THY Euroleague'de ilk hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı yarın ve 6 Ekim Cuma günü yaşanacak. Sezonun açılış mücadelesinde Kızılyıldız, ASVEL'i konuk edecek. Ligin ilk haftasında A. Efes, Barcelona'ya konuk olacak. Fenerbahçe de evinde Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Real Madrid ise deplasmanda Baskonia'ya ile oynayacak.
Euroleague'de ilk hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Kızılyıldız - LDLC ASVEL
21.05 Maccabi Tel Aviv - Partizan
21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris
21.30 Bayern Münih - ALBA Berlin
21.30 Barcelona - A.Efes
6 Ekim Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano
21.15 Panathinaikos - Olympiakos
21.30 Valencia Basket - Monaco
21.30 Baskonia Vitoria Gasteiz - Real Madrid - İSTANBUL