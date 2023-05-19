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THY Euroleague'de finalin adı: Olympiakos Real Madrid

THY Euroleague'de finalin adı: Olympiakos Real Madrid

Spor Haberleri

THY Euroleague Final Four Yarı Final maçlarının ardından Olympiakos ile Real Madrid finale yükseldi.

THY Euroleague Final Four Yarı Final maçlarının ardından Olympiakos ile Real Madrid finale yükseldi.

THY EuroLeague Final Four'da yarı final müsabakaları tamamlandı ve finalistler beli oldu. Litvanya'nın Kaunas şehrinde bulunan Zalgirio Arena'da düzenlenen maçların ilkinde Olympiakos ile Monaco karşılaştı. Yunan ekibi rakibini 76-62 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final maçında ise Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Madrid ekibi salondan 78-66 üstünlükle ayrılarak diğer final biletini alan diğer bir takım oldu.

İki takım şampiyon olmak için pazar günü karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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