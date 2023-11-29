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THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı başlıyor

29 Kasım 2023 10:26 Son Güncelleme: 10:28 Abone Ol

THY Euroleague'in 11. haftasında yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak 6 karşılaşma ile heyecan başlayacak. Fenerbahçe evinde Real Madrid'i ağırlarken, A. Efes ise Kızılyıldız ile deplasmanda mücadele edecek.