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THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı başlıyor

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THY Euroleague'in 11. haftasında yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak 6 karşılaşma ile heyecan başlayacak. Fenerbahçe evinde Real Madrid'i ağırlarken, A. Efes ise Kızılyıldız ile deplasmanda mücadele edecek.

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'in 11. haftasında maçlar yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. A. Efes ise Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinakos da Sırp ekibi Partizan'a konuk olacak.

Euroleague'de 11. hafta programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid

21.00 AS Monaco - Olympiakos

22.05 Maccabi Tel Aviv - ALBA Berlin

22.30 Bayern Münih - Virtus Bologna

22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

22.45 Partizan - Panathinaikos

1 Aralık Cuma

22.00 Kızılyıldız- A. Efes

22.30 Barcelona - ASVEL

22.30 Valencia Basket - Baskonia - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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