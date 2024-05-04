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THY Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Beko'ya para cezası

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THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko-Monaco maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi. Oyun alanına yabancı madde atılması ve taraftarların sahaya girmesi sebebiyle Fenerbahçe Beko'ya 30 bin avro para cezası verildi. Ayrıca Monaco forması giyen Jaron Blossongame'in tribünlere yönelik saygısız davranışından dolayı ihtar cezası aldığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko-Monaco maçının ardından yaşananlar olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, dün oynanan THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında, oyun alanına yabancı madde atılması ve taraftarların sahaya girmesi nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 30 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Monaco forması giyen Jaron Blossongame'in "tribünlere yönelik saygısız davranışından" ötürü ihtar cezası aldığı bildirildi.

Serinin 5. ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba akşamı Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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