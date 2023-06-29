THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara katılacak son iki takım play-in turnuvasıyla belirlenecek

Avrupa'nın en önemli kulüplerinin yer aldığı THY Avrupa Ligi'nde, 2023-24 sezonundan itibaren play-in turnuvası sonucu play-off'lara katılacak son iki takım belirlenecek. Bu yeni format, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uygulanan play-in formatına benzerlik göstermektedir.

THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara katılacak son iki takım, 2023-24 sezonundan itibaren play-in turnuvası sonucu belli olacak.

Avrupa'nın en önemli kulüplerinin yer aldığı turnuva, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) de uygulanan play-in formatına geçiyor.

Organizasyonun internet sitesindeki açıklamaya göre, normal sezonu ilk 6'da tamamlayan kulüplerin doğrudan katılacağı play-off'larda mücadele edecek son 2 takım, sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.