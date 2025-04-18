THY Avrupa Ligi'nde Normal Sezonun En İyi 5 Oyuncusu Belli Oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en iyi 5 oyuncusu belli oldu.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başantrenör ile takım kaptanlarının yüzde 35'er, medyanın yüzde 20 ve taraftarların yüzde 10 paya sahip olduğu oylamada normal sezonun en iyi 5 oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe Beko'dan ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis, üst üste ikinci kez en iyi 5 oyuncu arasında yer aldı.

Ligde bu sezon maç başına 16,8 sayı, 5,2 ribaunt ve 1,1 top çalma ortalamasıyla oynayan Hayes-Davis, takımının normal sezonu ikinci bitirmesine önemli katkı sağladı.

Hayes-Davis ile birlikte Bayern Münih'ten Carsen Edwards, Panathinaikos AKTOR'dan Kendrick Nunn, Paris Basket'ten TJ Shorts ve Olympiakos'tan Sasha Vezenkov normal sezonun en iyi 5 oyuncusu seçildi.