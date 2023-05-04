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THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ve Real Madrid, serilerini 5. maça taşıdı

THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ve Real Madrid, serilerini 5. maça taşıdı

Spor Haberleri

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Maccabi Playtika ve Real Madrid rakiplerini mağlup ederek serilerini 5. maça taşıdı.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Maccabi Playtika ve Real Madrid rakiplerini mağlup ederek serilerini 5. maça taşıdı.

Avrupa Ligi play-off çeyrek final serilerinde 4. maçlar oynandı.

İsrail temsilcisi Maccabi Playtika, sahasında Fransa ekibi Monaco'yu 104-69 yendi.

İspanya'nın Real Madrid takımı ise deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 85-78 mağlup etti.

Bu sonuçlarla iki seride de durum 2-2'ye geldi. Eşleşmelerde 5. maçlar, Monaco ve Real Madrid'in ev sahipliğinde 10 Mayıs'ta yapılacak.

Şu ana kadar İspanya ekibi Barcelona'nın katılma hakkı kazandığı THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

Öte yandan başkent Belgrad'da dün sabah saatlerinde 8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda hayatını kaybedenler, Partizan-Real Madrid karşılaşması öncesinde alkışlarla anıldı. Partizan oyuncularının formalarının üzerinde ise olayın yaşandığı "Vladislav Ribnikar İlkokulu" yazısı yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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