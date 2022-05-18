THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali basın toplantısı - Pablo Laso - Haberler

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THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali basın toplantısı - Pablo Laso

AA - Murat Karadağ - Spor
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Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso BELGRAD (AA) – Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesinde başkent Belgrad'da açıklamalarda bulundu.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso BELGRAD (AA) – Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesinde başkent Belgrad'da açıklamalarda bulundu.

AA / Murat Karadağ - Spor

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