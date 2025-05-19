THY Avrupa Ligi Dörtlü Finaldeki takımlardan kupayı en çok kazananı Panathinaikos
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Panathinaikos AKTOR, müzesine en fazla kupayı götüren takım konumunda bulunuyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Panathinaikos AKTOR, müzesine en fazla kupayı götüren takım konumunda bulunuyor.
Başkent Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta organize edilecek dörtlü finalde Türkiye'den Fenerbahçe Beko, Yunanistan'dan Panathinaikos AKTOR, Olympiakos, Fransa'dan Monaco yer alacak.
Avrupa dışında ilk kez oynanacak dörtlü finaldeki takımlar arasında en fazla şampiyonluğa Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ulaştı. Yunan ekibi 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2024'te şampiyonluğa uzanırken 2001'de Paris'te oynanan finalde Maccabi Tel Aviv'e kaybetti.
Fenerbahçe Beko tek şampiyonluğunu İstanbul'da kazandı
Tarihinde yedinci kez dörtlü finalde boy gösteren Fenerbahçe Beko, bu kupayı daha önce 1 kez kazanma başarısı gösterdi.
İstanbul'da 2017 yılında düzenlenen dörtlü finalde Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takım, yarı finalde Real Madrid'i 84-75, finalde ise Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, daha önce 2 kez de finalde kaybetti. Berlin'de 2016'da CSKA Moskova'ya uzatmalarda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 2018'de de Belgrad'da Real Madrid'e 85-80 yenildi.
Yunanistan diğer temsilcisi Olympiakos ise organizasyonda 9 kez final oynadı ve 3 kez kazandı. Kırmızı-beyazlı takım, 1997, 2012 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götürürken 1994, 1995, 2010, 2015, 2017 ve 2023'te finalde kaybetti.
En fazla Real Madrid kazandı
İlk kez 1958'de düzenlenen organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te mutlu sona ulaşan Real Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren takım oldu.
İspanyol ekibi, daha önce 9 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.
2001'de iki kupa düzenlendi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken ULEB, 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'de Paris'te yapılan dörtlü finalin son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmalık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002'den itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.
1988'de dörtlü final sistemine geçildi
Avrupa Ligi'nde dörtlü final sistemine 1988'de geçildi.
Organizasyonun ilk yıllarında çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek maç statüsüyle oynandı. Dörtlü final sistemi ise 1988 yılında başladı.
Şampiyon ve finalistler
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
|Yıl
|Yer
|Final
|Sonuç
|1958
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|86-81 / 84-71
|1959
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|79-58 / 69-67
|1960
|Tiflis/Riga
|ASK RİGA-Dinamo Tiflis
|61-51 / 69-62
|1961
|Riga/Moskova
|CSKA MOSKOVA-ASK Riga
|61-66 / 87-62
|1962
|Cenevre
|DİNAMO TİFLİS-Real Madrid
|90-83
|1963
|Madrid/Moskova
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|69-86 / 99-80
|1964
|Brno/Madrid
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|99-110 / 84-64
|1965
|Moskova/Madrid
|REAL MADRİD-CSKA Moskova
|81-88 / 76-62
|1966
|Bologna
|SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag
|77-72
|1967
|Madrid
|REAL MADRİD-Simmenthal Milano
|91-83
|1968
|Lyon
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|98-95
|1969
|Barcelona
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|103-99
|1970
|Saraybosna
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|79-74
|1971
|Antwerp
|CSKA MOSKOVA-Ignis Varese
|67-53
|1972
|Tel Aviv
|IGNİS VARESE-Jugoplastica Split
|70-69
|1973
|Liege
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|71-66
|1974
|Nantes
|REAL MADRİD-Ignis Varese
|84-82
|1975
|Antwerp
|IGNİS VARESE-Real Madrid
|79-66
|1976
|Cenevre
|M. VARESE-Real Madrid
|81-74
|1977
|Belgrad
|MACCABİ TEL AVİV-M.girgiVarese
|78-77
|1978
|Münih
|REAL MADRİD-MobilgirgiVarese
|75-67
|1979
|Grenoble
|BOSNA SARAJEVO-EmersonVarese
|96-93
|1980
|Berlin
|REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv
|89-85
|1981
|Strasbourg
|MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna
|80-79
|1982
|Köln
|SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv
|86-80
|1983
|Grenoble
|FORD CANTU-Billy Milano
|69-68
|1984
|Cenevre
|BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona
|79-73
|1985
|Atina
|CİBONA ZAGREB-Real Madrid
|87-78
|1986
|Budapeşte
|CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas
|94-82
|1987
|Lozan
|TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|71-69
|1988
|Gent
|PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|90-84
|1989
|Münih
|JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv
|75-69
|1990
|Zaragosa
|JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona
|72-67
|1991
|Paris
|POP 84 SPLİT-FC Barcelona
|70-65
|1992
|İstanbul
|PARTİZAN-Joventut Badalona
|71-70
|1993
|Atina
|CSP LİMOGES-Benetton Treviso
|59-55
|1994
|Tel Aviv
|JOVENTUT BADALONA-Olympiakos
|59-57
|1995
|Zaragosa
|REAL MADRİD-Olympiakos
|73-61
|1996
|Paris
|PANATHİNAİKOS-FC Barcelona
|67-66
|1997
|Roma
|OLYMPİAKOS-FC Barcelona
|73-58
|1998
|Barcelona
|KİNDER BOLOGNA-AEK Atina
|58-44
|1999
|Münih
|ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna
|82-74
|2000
|Selanik
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|73-67
|2001
|Paris(Suprolig)
|MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos
|81-67
|2001
|Bologna/Vitoria
|KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica
|65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
|2002
|Bologna
|PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna
|89-83
|2003
|Barcelona
|FC BARCELONA-Benetton Treviso
|76-65
|2004
|Tel Aviv
|MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna
|118-74
|2005
|Moskova
|MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica
|90-78
|2006
|Prag
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|73-69
|2007
|Atina
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|93-91
|2008
|Madrid
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|91-77
|2009
|Berlin
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|73-71
|2010
|Paris
|BARCELONA-Olympiakos
|86-68
|2011
|Barcelona
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|78-70
|2012
|İstanbul
|OLYMPİAKOS-CSKA Moskova
|62-61
|2013
|Londra
|OLYMPİAKOS-Real Madrid
|100-88
|2014
|Milano
|MACCABİ ELECTRA-Real Madrid
|98-86
|2015
|Madrid
|REAL MADRİD-Olympiakos
|78-59
|2016
|Berlin
|CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe
|101-96
|2017
|İstanbul
|FENERBAHÇE DOĞUŞ-Olympiakos
|80-64
|2018
|Belgrad
|REAL MADRİD-Fenerbahçe Doğuş
|85-80
|2019
|Vitoria-Gasteiz
|Anadolu Efes-CSKA MOSKOVA
|83-91
|2020
|PANDEMİ SEBEBİYLE YAPILMADI
|2021
|Köln
|Barcelona-ANADOLU EFES
|81-86
|2022
|Belgrad
|Real Madrid-ANADOLU EFES
|57-58
|2023
|Kaunas
|Olympiakos-REAL MADRİD
|78-79
|2024
|Berlin
|PANATHİNAİKOS-Real Madrid
|95-77