THY, Avrupa kupalarını garantiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY, Avrupa kupalarını garantiledi

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
THY, Avrupa kupalarını garantiledi

Türkiye'yi geçtiğimiz yıl CEV Cup'ta temsil eden THY Spor Kulubü, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yenerek ligi dördüncü bitirmeyi ve Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

Türkiye'yi geçtiğimiz yıl CEV Cup'ta temsil eden THY Spor Kulubü, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yenerek ligi dördüncü bitirmeyi ve Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda dün oynanan maçta Mert Grup Sigorta'yı rahat bir oyun sonucunda, 25-21, 25-20 ve 26-16'lık setlerle 3-0 yenen THY Spor Kulübü'nde gelecek sezon da Avrupa kupalarına katılmanın sevinci yaşanıyor. Mert Grup Sigorta maçında takımı yalnız bırakmayan THY CEO'su Ali Emre Yldırım ve Genel Sekreter Abdullah Kelkitli, maç sonrası oyuncuları tebrik ederek birlikte galibiyet pozu verdiler.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türk Hava Yolları, oyunlar, Türkiye, Sigorta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title