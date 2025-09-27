Thomas Reis: 'Zor ve Çılgınca Bir Maç Oldu'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bizim için zor ve çılgınca bir maç oldu" dedi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Samsunspor puanını 11'e, Gaziantep FK ise 10'a yükseltti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, "Bizim için zor ve çılgınca bir maç oldu. İlk yarı takımımız iyi bir oyun sergiledi, iyi mücadele etti. Bundan memnunum. Geldiğim günden beri en iyi ilk yarı performansıydı. Kornerden güzel bir gol bulduk. Bazen iyi günümüzde olamıyoruz, kötü günümüzde oluyoruz. Bugün hakem de çok çok kötü günündeydi. Gol pozisyonu öncesi faul vardı. Sonrasında da kırmızı kart pozisyonu oldu. Bugün takımım çok iyi mücadele etti. İkinci yarı da bizim için zor geçti. Okan çok sayıda pozisyon kurtardı. Bir insanın verdiği kararlar nedeniyle 2 puan kaybettik. Mücadelemizle 1 puan kazandık" ifadelerini kullandı.

"Ligde büyük bir hakem problemi olduğu düşüncesindeyim"

Hakem yönetimi ile ilgili soruya da cevap veren Reis, "Açıkçası ligde büyük bir hakem problemi olduğu düşüncesindeyim. Ben Almanya'dan geliyorum. Orada da birçok insan buradaki bu hakem hataları üzerine konuşuyor. Futbol hatalar oyunu, ben de hatalar yapıyorum. Kırmızı kart pozisyonu da hatalı ve ağır bir karar. Bu hataların düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Konferans Ligi'nde oynayacakları maçla ilgili soruyu da yanıtlayan Thomas Reis, "Her zaman iyi performans göstermek istiyoruz. Sonuç olarak dar bir kadromuz var. Farklı kulvarlarda oynamamız gerekiyor. Sakat oyuncularımız var. Bazı oyuncular aramıza geç katıldı. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Hafta hafta maç maç bakmak istiyoruz. Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu baskı oluşturuyor ama ben bu baskıları seviyorum. Takım olarak en iyi performansı göstererek galip gelmek istiyoruz. Taraftarın da beklentisi büyük. Son 6 maçtan sadece birini kaybetmemize rağmen tepki gördük. Biz her zaman en iyisini yapıp Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Tekrardan ligde de başarılı olup Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Her kulvarda her maçı kazanmak için oynayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP