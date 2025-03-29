Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran'dan Trump'ın mektubuna detaylı yanıt

Thomas Reis: "Tekrardan kafamızı kaldırmak istiyoruz"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları maç sonrası üzgün olduklarını belirtti ve Antalyaspor maçına hazırlanmaya başlayacaklarını ifade etti.

- Thomas Reis: "Tekrardan kafamızı kaldırmak istiyoruz"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa'ya mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirterek, kafalarını kaldırıp, Antalyaspor maçına hazırlanacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarının altını çizen Reis, "Her iki taraf açısından futbol adına berbat bir maç oldu. Gerek pas anlamında, gerekse ofansif ve defansif anlamda kötü bir oyun oldu. Bu maçın kendi kritiğini yapacağız. Daha sonrasında kafamızı tekrardan kaldırmak istiyoruz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. En iyi şekilde Antalyaspor maçına hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.