Thomas Reis: 'Samsunspor'da Olmaktan Gurur Duyuyorum'
Güncelleme:
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, göreve geldiği süreden bu yana birçok takımda hoca değişiklikleri yaşandığını belirterek, en büyük dileğinin sezonu Samsunspor'da tamamlamak olduğunu ifade etti.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Ben göreve geldiğimden bu yana yaklaşık 15-16 ay geçti ve bu süreçte Türkiye'de birçok takımda hoca değişikliği oldu. Buna rağmen hala burada olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum. En büyük dileğim, sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek" dedi.

27 yıl aradan sonra Samsunspor'a Avrupa'da başarılar yaşatan Teknik Direktörü Thomas Reis, en büyük dileğinin sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek olduğunu belirterek kırmızı-beyazlı ekipte görevde olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Oyuncuların tamamının antrenman ve maçlarda ellerinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Thomas Reis, "Benim gücümün en önemli kaynağı, iyi bir karaktere sahip olmam diyebilirim. Oyuncularım sahada ne yapmaları gerektiğini çok net biliyor. Elbette görevlerini yerine getirmezlerse, bu durum aramızda bazı sıkıntılara yol açabilir. Ancak her biri hem antrenmanlarda hem maçlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Türkiye'de teknik direktör değişiklikleri çok hızlı yaşanıyor. Ben göreve geldiğimden bu yana yaklaşık 15-16 ay geçti ve bu süreçte Türkiye'de birçok takımda hoca değişikliği oldu. Buna rağmen hala burada olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum. En büyük dileğim, sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
