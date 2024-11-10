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Thomas Reis: 'Performanstan gururluyum, ama sonuçtan mutsuzum'

Thomas Reis: 'Performanstan gururluyum, ama sonuçtan mutsuzum'
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray'a karşı aldıkları 3-2'lik yenilgi sonrası takımının gösterdiği performansla gurur duyduğunu, ancak sonuçtan mutsuz olduğunu söyledi. Hakem kararlarının kendilerini üzdüğüne de değinen Reis, takımının iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutsuzum ama takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı ise gururluyum. Çok iyi mücadele ettik. Fena bir performans göstermedik" dedi.

Samsunspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Thomas Reis, "Almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutsuzum ama takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı ise gururluyum. Çok iyi mücadele ettik. Fena bir performans göstermedik. Böyle bir takıma karşı goller de bulduk. İlk yarıda gelen ortaları engelleyemedik. Osimhen gibi etkili bir oyuncu bizi cezalandırdı. İkinci yarıya daha iyi başladık ve golü bulduk. Ne yazık ki kendi hatamızdan kaynaklı bir gol yedik. O golden sonraki 10 dakikada rakip bizi daha fazla cezalandırabilirdi. Elimizden gelen performansı göstermeye çalıştık ama üçüncü golü yedik. İki farklı geri düşmemize rağmen geri dönmeye çalıştık, vazgeçmedik. Oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı gururluyum" ifadelerinde bulundu.

'KARARLAR BİZİ ÜZDÜ'

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ile alakalı da konuşan Alman teknik adam, "Hakemle alakalı çok fazla konuşmayı seven biri değilim. İlk yarıda Ntcham'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyon penaltıydı. Galatasaray'ın attığı 3'üncü golden önce de bir faul olduğu düşüncesindeyim. Bu kararlar bizi üzdü. Uzatma konusunda üzgünüm. Yeteri kadar oynatılmadığını düşünüyorum. Buradan mutsuz ayrılıyoruz" yorumlarında bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Osimhen çok etkili, skorer bir oyuncu. Napoli'de de attığı gollerle bunu kanıtladı" dedi.

'HAKEMİN İYİ BİR GÜNÜNDE OLMADIĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir hoca olarak cezalı duruma düşmemek için kart görmemeye çalışıyorum. Hakemin iyi bir gününde olmadığı düşüncesindeyim. 'Maçı da hakemin hataları yüzünden kaybettik demek istemiyorum çünkü bizim de hatalarımız oldu. Ancak bazı pozisyonlarda bizim lehimize karar verilseydi belki de sonuç farklı olabilirdi."

'PENALTILARIN NET VE DOĞRU KARARLAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

51 yaşındaki teknik adam, kazandıkları penaltılarla ilgili ise kararların doğru olduğunu ifade etti. Reis, "Penaltıların net ve doğru kararlar olduğunu düşünüyorum. Onlar dışında ilk yarıda lehimize verilmeyen pozisyon var. Takım olarak ne yazık ki çok nazik davranıyoruz. Belki yerden kalkmayıp daha fazla itiraz etmiş olsaydık hakemin fikri değişecekti. Takım olarak biraz nazik davrandık" diye konuştu.

'BUGÜN KAZANABİLİRDİK'

İyi bir takım olduklarını vurgulayan Reis, "Bugün çok ciddi farklar olmasına rağmen takım olarak bunu hissettirmedik. Bu tür takımlara karşı savaşabileceğimizi gösterdik. Beşiktaş'a karşı çok iyi performans göstermiştik. Fenerbahçe ile berabere kaldık. Takım olarak iyi bir performansı Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı da gösterdik. Bugün kazanabilirdik. Diğer takımlar, çok pahalı ve değerli oyunculara sahip olabilir ama bizim de iyi bir takımımız var. Onlarla gurur duyuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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