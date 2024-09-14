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Thomas Reis: 'Maçın Hakkı 0-0'dı'

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın kötü oynadığını ve maçın hakkının 0-0 olduğunu belirtti. Reis, milli aranın ardından oyuncuların performansından endişe duyduğunu ifade etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kaybettikleri için üzgün olduklarını ve maçın hakkının 0-0 olduğunu söyledi.

Konyaspor'a kendi sahasında 1-0 kaybeden Samsunspor'da Teknik Direktör Tomas Reis, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Reis, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Thomas Reis, "Bugün bizim günümüz değildi. Takım olarak iyi oynamadık. Milli ara bize iyi gelmedi. Milli takıma giden oyuncular çok uzaktan geldi. Kötü bir gol yiyerek maçı kaybettik. Hakem de en iyi gününde değildi. 2 penaltımız verilebilirdi. Maçın hakkı 0-0'dı. Bundan sonra önümüzdeki maçlara daha iyi çalışacağız. Takım olarak iyi değildik. Hakem de oyunu biraz durdurdu. Takım olarak ne yaptığımız çok önemli. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Beşiktaş maçına göre topla oynama oranımız yüksekti. Oyunun çok durması ve yere yatmasından çok oyuncularımın durumu beni ilgilendiriyor. Kendi evimizde 2 maç oynadık ikisini de kaybettik ve gol atamadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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