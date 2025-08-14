Thomas Reis: Kocaelispor maçından istediğimiz sonucu almak istiyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de hafta sonu oynayacakları Kocaelispor maçından istedikleri sonucu alıp, Avrupa maçına öyle çıkmak istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Cumartesi günü oynanacak Kocaelispor maçı hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor. Teknik Direktör Thomas Reis, maç öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Reis, hem Kocaelispor hem de Avrupa maçı öncesi takımın son durumunu değerlendirdi.

"Kocaelispor maçından istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz"

Şu anki odak noktalarının Kocaelispor maçı olduğunu ifade eden Thomas Reis, "Bu hafta Kocaelispor'a karşı oynayacağız. Fiziksel anlamda çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ki zaten bunu da Trabzonspor'a karşı oynamış oldukları karşılaşmada göstermişlerdi. Kocaelispor güçlü bir takım. Özellikle fiziksel anlamda güçlü bir takım. İkinci topları kazanma anlamında da etkili bir takım. Biz de buna göre hazırlıklarımızı tamamladık. Umarım güzel bir performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız diye düşünüyorum" dedi.

"İlerleyen günlerde 1-2 transferimizi ilk 11'de görebiliriz"

Yeni transferlerin Kocaelispor maçından sonra kadroya girebileceğini dile getiren Thomas Reis, "Bu hafta oynayacağımız karşılaşmaya aynı kadroyla çıkacağız. Sonrasında ne olacak ona bakacağız. Gerek başkanımızla gerek futbol direktörümüzle zaten düzenli bir şekilde görüşmelerimizi yapıyoruz. Ama bir hoca olarak bence bu benim görevim değil. Transferlerle alakalı açıklama yapmak. Zaten bunu futbol direktörümüz, yeri geldiğinde de başkanımız Yüksel Yıldırım zaten yapıyor. Biz ise önümüzde oynayacağımız, bu hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor karşılaşmasına odaklanmış durumdayız. Bu maçtan sonra bakacağız yeni transferler geldikten sonra neler yapabiliriz diye. Onların adaptasyonu anlamında, onların takıma entegre olması anlamında neler yapabiliriz bakacağız. Sonuç olarak yeni transferlerin de olabildiğince çok hızlı bir şekilde o adaptasyon sürecini tamamlamaları lazım. Sonuçta buradaki futbol, buradaki kültüre odaklanmaları, adaptasyon sürecini tamamlamaları kolay olmayacaktır ama biz de onlara yardımcı olmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şimdiye kadar bize katılmış olan yeni arkadaşlarımız oldu. Onların adaptasyon süreci gayet de güzel gidiyor. İlerleyen günlerde zaten bu yaptığımız yeni transferlerden bir ya da iki tane oyuncumuzu ilk 11'de görebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

İlk hafta güzel bir performans gösterdiklerinin altını çizen Reis, "Güzel bir ilk maç oynadık. Her şeyi kusursuz yapmadık ama kat edilen mesafeye baktığımızda 114 kilometreden fazla bir mesafe kat etmişiz takım olarak. Bu da bizim oynama şeklimiz için çok iyi bir veri diyebilirim. Zaten bu veriler bizim oynama şeklimize yardımcı olacaktır. Onun dışında forma rekabeti ile alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Elbette ki halihazırda zaten var ve yeni transferlerin gelmesiyle birlikte de bu rekabetin kızışacağı düşüncesindeyim. Bu rekabet olursa ben bir hoca olarak da her hafta ilk 11'i oluşturmakta zorluk çekeceğimi düşünüyorum. Bu da bizim adımıza güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Play-offtaki iki muhtemel rakibimiz de güçlü ekip"

UEFA Avrupa Ligi play-off maçındaki muhtemel rakiplerden Shaktar Donetsk ve Panathinaikos'un ikisinin de güçlü olduğunu vurgulayan Reis, "Play-offla alakalı konuşmak zor. Belki bu sizin için çok çok önemli bir konu olabilir ama benim için ondan önce gelen, daha önemli olan bir konu varsa o da bu hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor karşılaşması. Elbette bugün play-offtaki rakibimizin kim olduğunu öğreneceğiz. İki rakibimiz de güçlü rakipler. Ama onlardan birisiyle oynayacağız play-offta. Ama kesinlikle onlar hakkında konuşmanın doğru bir şey olduğu düşüncesinde değilim. Özellikle oyuncuların aklında böyle bir şey olması durumunda hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor karşılaşmasında iyi bir sonuç almakta zorlanabiliriz. Bu sebepten dolayı Play-offla alakalı konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN