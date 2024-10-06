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Thomas Reis: 'Karakter gösterdik, galibiyet aldık'

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından, takımın süper ligde kalmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

- Thomas Reis: "Karakter gösterdik, galibiyet aldık"

ADANA - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "18 puan oldum ama bu süper ligde kalmak için yeterli değil. Biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis," Çok zor bir maç oynadık. Galibiyetle ayrılmış olsak da istediğimizi tam olarak sahaya yansıtmadık. İlk yarı çok kötüydük, çok yavaş top çevirdik. İkinci yarıya iyi başladık, birazcık daha iyi oynadık. Birazcık daha iyi oynamış olsak bile istediğimizi aldık. Karakter gösterdik, galibiyet aldık. 18 puan oldu ama bu yeterli değil. Süper ligde kalmak için biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

Thomas Reis: 'Karakter gösterdik, galibiyet aldık'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Spor

Adana Demirspor Samsunspor Basketbol Futbol Adana Yaşam Spor

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