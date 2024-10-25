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Thomas Reis, İlk Hedef Ligde Kalmak, İkinci Hedef Gençlere Süre Vermek

Thomas Reis, İlk Hedef Ligde Kalmak, İkinci Hedef Gençlere Süre Vermek
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, önce ligde kalmayı hedeflediğini ve ardından genç oyunculara daha fazla süre vermeye çalışacağını açıkladı. Genç futbolcuların A takımda süre alabilmesi için performanslarını artırmaları gerektiğini vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ilk hedefinin ligde kalmak, ikinci hedefinin ise genç oyunculara olabildiğince süre vermek olduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, genç oyuncuların süre alması hakkında konuştu. Şimdiye kadar sadece 19 yaş altında olan oyunculardan stoper Bedirhan Çetin, Süper Lig'de 4 dakika süre aldı. Reis, genç oyuncuların sürelerini arttırmak için A takımdaki futbolculardan daha iyi performans göstermeleri gerektiğini ifade etti.

"İkinci hedefim gençlere olabildiğince süre vermek"

İlk hedefinin ligde kalmak, ikinci hedefinin ise gençlere süre vermek olduğunu dile getiren Reis, "U19 takımımızın son maçının ilk yarısını izleme fırsatım oldu. Genç oyuncularımızın öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. Bedirhan Çetin çok önemli bir oyuncu. A takımda stoper bölgesinde oynayan Lubo Satka ve Rick van Drongelen şu anda çok iyi bir performans gösteriyorlar. Formayı kapması için öğrenmenin dışında savaşmaya da devam etmeli. Birinci hedefimiz Süper Lig'de kalmak. İkinci hedefim ise genç oyunculara verebildiğim kadar süre vermek. Onların da daha fazla dakika almasını sağlamak istiyorum. Bizimle maç oynayamadıklarında maç eksikliklerini gidermeleri için U19 takımımızda bu eksikliklerini gidermelere için maçlara çıkmasını istiyoruz. Belki de gelecekte genç futbolcuları 11'de göreceğiz. Bu belki 2-3 hafta sonra olabilir. İyi performans göstermeleri gerekiyor. Genç oyuncular için rakip, defanstan örnek verirsek Lubo ve Rick. İkisinden daha iyi performans göstermeleri gerekiyor ki Süper Lig'de süre alabilsinler" dedi.

Samsunspor'da A takım geniş kadrosunda yer alan genç futbolcular Muhammet Ali Özbaskıcı, Enes Albak, Taha Tosun, Mustafa Haluk Tan, Bedirhan Çetin ve Ali Efe Pazar gibi isimler, Teknik Direktör Thomas Reis'ten forma bekliyor. Kırmızı-beyazlılarda 9 haftalık sürede 20 oyuncu forma şansı bulabilirken, 19 yaş altı süre alan tek futbolcu ligin ilk haftasında Beşiktaş mücadelesinde 86. dakikada oyuna giren Bedirhan Çetin oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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