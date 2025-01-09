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Thomas Reis: Hakemlerle İlgili Genel Olarak Mutluyuz

Thomas Reis: Hakemlerle İlgili Genel Olarak Mutluyuz
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hakem performanslarına dair olumlu düşüncelerini paylaşarak, Kayserispor maçı öncesindeki durumları ve takımın performansını değerlendirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hakemler hakkında negatif konuşmanın haksız olacağını, genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Thomas Reis, takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Hakem yönetimleri, yabancı VAR hakemleri kararı, Trabzonspor galibiyeti, kadroya alınmayan futbolcular ve Kayserispor beklentileri hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Reis, önemli açıklamalarda bulundu.

"Kayserispor maçında istediğini alan taraf olmak istiyoruz"

Kayserispor'u yenmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Thomas Reis, "Her maç bizim için çok önemli. Her maç iyi performans göstermek istiyoruz. Belki kağıt üzerinde kolay bir maç gibi görünebilir ama Kayserispor maçı kolay bir karşılaşma olmayacak. Zor bir mücadele olacak. Ligdeki pozisyonumuza bakarsak, çok iyi bir konumdayız. Kayserispor'un pozisyonu bizim kadar iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir karşılaşamaya çıkacak ve bizi yenmeye çalışacaklar. Bu konuda dikkat etmek zorundayız. Umarım istediğini alan taraf biz oluruz" dedi.

"Her oyuncu bizim için çok önemli, kadro antrenman performansına göre şekillenecek"

Trabzonspor maçı öncesinde Noel'den geç geldikleri gerekçesiyle kadroya alınmayan Flavien Tait, Nany Dimata, Olivier Ntcham ve Gaetan Laura'nın son durumlarıyla ilgili bilgi veren Alman teknik adam, "Trabzonspor maçında kadro dışı kalan 4 oyuncuyla alakalı olarak konuya gelirsek o konu benim için artık geride kaldı. Bundan sonra artık herkesin antrenman performansına göre karar vermem gerekecek. Kadro ve ilk 11 ona göre şekillenecek. O karar, sadece Trabzonspor maçıyla alakalıydı. Kayserispor maçında yeteri kadar oynatabilecek oyuncum olacak. Bu da beni ziyadesi ile mutlu ediyor. Takımdaki hava çok iyi durumda. Son karşılaşmada da bunu gördük, aldığımız karar takımı etkilemedi. Sezon çok uzun ve herkese çok ihtiyaç olacak. Her oyuncu bizim için çok önemli. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitiririz" diye konuştu.

"Hakemlerin performansından mutluyuz"

Son dönemde oldukça gündemde olan yerli hakemlerin maç performansı hakkında da görüşlerini bildiren deneyimli çalıştırıcı, "Hakemlerle alakalı negatif konuşursam bu haksız olur, doğru olmaz. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar. 1-2 maçta hakemlerin vermiş olduğu kararlarla ilgili mutsuz olduğumu belirtmiştim. Sonuç olarak onlar da hata yapıyor, ben de hoca olarak hata yapıyorum. TFF'nin almış olduğu bir karar var. VAR'a yabancı hakem alınıyor. Şunlar belki daha çok yapılabilir; oyuna taçla başlarken ya da zaman öldürmeye hareketler yapıldığında hakemler bu durumlarda daha fazla uyarıda bulunabilir. Oyunun biraz daha çabuk başlamasına vesile olmuş olabilirler. Bizim için genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim. İlk 11 maçta 3 tane sarı kart gördüm. O verilen kararlar sebebiyle çok fazla itiraz edince bana 3 sarı kart gösterdiler. Şimdi onlar beni daha iyi biliyorlar, kendimi daha iyi ifade ediyorum. Ben de onları daha iyi anlamaya başladım. Umarım ligin geri kalan kısmında da 3 kartla devam eder, 4'üncü sarı kartı görüp cezalı duruma düşmem" ifadelerini kullandı.

Reis, toplantının sonunda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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