Thomas Reis: Galatasaray'a karşı iyi sonuç alırsak lige heyecan katarız

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray müsabakası hakkında basına açıklamada bulundu. Galatasaray karşısında puan ya da puanlara ihtiyaçları olduğunu ifade eden Thomas Reis, "Bizim hedefimiz Galatasaray karşılaşmasından iyi bir sonuç almak. Daha önce belirlemiş olduğumuz 42 puanlık bir hedefimiz vardı. Bu ligde kalmak için belirlemiş olduğumuz bir puandı. O 42 puana ulaştıktan sonra tekrar yeni bir hedef için konuşabiliriz" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN EKSTRA ÖNEMDE DİYEBİLECEĞİMİZ BİR KARŞILAŞMA OLACAK'

Galatasaray karşısında en iyi kadroyu sahaya sürmek için çalıştıklarını söyleyen Thomas Reis, "Galatasaray maçı bizim için özel bir karşılaşma olacak. Bizim için ekstra önemde diyebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Nasıl bir maç olacak onu göreceğiz. Tabi ki en iyi kadroyu çıkarmaya çalışacağım. En iyi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız ama mutlaka zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

'BAŞARIMIZIN ANA FAKTÖRÜ TAKIM OLMAK'

Süper Lig'in 12'nci haftasına kadar elde ettikleri başarının tam olarak takım gibi hareket etmek olduğunu belirten Thomas Reis, "Biz tam olarak bir takım olduk diyebilirim. Bu başarımızın da ana faktörü bu. Bu hafta tekrardan bir kadro seçimi yapmak zorundayım. Elbette zor olacak çünkü bütün oyuncularım antrenmanda çok iyi performans gösteriyorlar. İlk 11'in dışında aynı zamanda kulübede oturup daha sonrasında oyuna giren oyuncularımız da her zaman ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu başarının ana faktörü kesinlikle takım olarak göstermiş olduğumuz performanstır. Tam olarak oynayanlar ile oynamayanlar bir birlik sağlayıp takım olduk. Kulübede oturan arkadaşlarımız ilk 11'e her zaman destek vermeye çalışıyorlar. Onları daha iyi oynamaları için itiyorlar. Bu da benim hoca olarak işimi kolaylaştırıyor. Oyuncularımda eğer antrenmanda iyi performans göstermezlerse mutlaka değişiklikler durumunda kalacağımı biliyorlar" açıklamalarında bulundu.

'CELİL ARAMIZA KATILDIĞINDA DAHA KALİTELİ BİR TAKIM OLACAĞIZ'

Takımdaki sakatlık durumu olan oyuncular hakkında bilgi veren Reis, "Emre'nin iyi durumda olması beni mutlu ediyor. Evet dizine bir darbe aldı ve soyunma odasında kanayan dizini gördüm. Ne yazık ki o pozisyonda hakemin kararı ile penaltı verilmedi. Bennasser'de sakatlıktan geri döndü. Kasımpaşa karşılaşmasında da değerlendirememiştik onu. Ercan'da bireysel antrenmanlarına başladı. Umarım milli aradan sonra bizimle tekrar birlikte olur ve takımla çalışmalara başlar. Celil ne yazık ki antrenmanda sakatlandı. Kasımpaşa karşılaşmasına o da gelememişti. Celil orijinal 6 numara olduğu için ve kullanamadığımız için maçta neredeyse 3 tane 10 numara ile oynamak zorunda kaldığımızı söyleyebilirim. Celil'de tekrardan bize katıldığında kesinlikle çok daha kaliteli bir takıma tekrardan kavuşacağız" diye konuştu.

'İYİ BİR OYUN SERGİLEYİP ZEVK ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam karşılaşacağı Tottenham müsabakasından 2 gün sonra Samsunspor ile karşı karşıya gelmesi hakkında, deplasmanda oynamadıkları için yorgun olacaklarını düşünmediğini belirten Thomas Reis, "Galatasaray deplasmanda oynasaydı belki bir yorgunluk avantajından bahsedebilirdik. Oyuncularımla da zaten konuşma fırsatım oldu. Bu maçta iyi bir oyun sergilemek ile birlikte zevk almaya da bakacağız. Sonuçta çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Tabi 11 maç sonrasında birçok insan bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Ama şu an Galatasaray birinci sırada ve biz de ikinci sıradayız. Birinci sırada olan takım ile ikinci sırada olan takımın karşılaşması olacak. Takım olarak çok iyi bir başarı elde ettik şimdiye kadar. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLK YARIDA VE İKİNCİ YARIDA GOLLER ATAN 2 TAKIMIN MAÇI İLGİNÇ OLACAK'

Karşılaşma başladığından itibaren takımın diri durması gerektiğini belirten Reis, "Bizim için önemli olan şey ilk düdükten itibaren takım olarak diri ve uyanık durmamızdır. Uyumamamız gereken bir karşılaşma çünkü Galatasaray çok iyi baskı yapabilen, önde basmaya çalışan ve olabildiğince çok erken gol bulmaya çalışan bir rakip. Attıkları gollerin bir çoğunu ilk yarıda atıyorlar. Bazen tabi ki sistemlerinde değişiklikler yapıyorlar. Bazen 2 forvet ile oynayıp bazen de tek forvet ile on numara mevkiinde oynuyorlar. Bizde hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Oyun başladıktan sonra onların bize karşı nasıl oynadığını gördükten sonra bizim de mutlaka onlara alacağımız önlemler olacaktır. Biz attığımız gollerin bir çoğunu ikinci yarıda atıyoruz. Onlar ise birinci yarıda atıyorlar. Bu maç gerçekten ilginç bir maç olacak" dedi.