Thomas Reis: "Daha Fazla Gol Atabilirdik"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası, kazandıkları galibiyetin ardından daha fazla gol atma fırsatını değerlendirememekten dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Takımının zor bir hafta geçireceğini dile getiren Reis, hazırlıklarına Konferans Ligi maçı için devam edeceklerini açıkladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Konyaspor karşılaşmasının ardından, "Sonuç bizim adımıza sevindirici ancak daha fazla gol atabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kazandıkları galibiyet sebebiyle çok mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularıma da söylemiştim bizim adımıza zor geçecek olan bir hafta olacak. Çünkü bir hafta içerisinde iki farklı kulvarda oynamamız gereken üç farklı karşılaşma olacak. Bugünkü karşılaşmayla alakalı ilk 20 dakikaya kadar aslında çok iyi bir performans gösterdik. Daha sonrasında temel olan yapmamız gereken görevleri ne yazık ki yerine getiremedik. Konyaspor ise bizden daha fazla agresif oynamaya başladı ve daha fazla mücadele etmeye başladı. İlk yarı bittikten sonra da oyuncularıma söylediğim şeyler de bunlardı. Sonuca baktığımızda sonuç bizim adımıza sevindirici ancak daha fazla da gol atabilirdik. Tabii Okan'ın bugün yapmış olduğu çok kritik kurtarışlar da vardı. Sonuç olarak elde ettiğimiz, hanemize yazdırdığımız artı 3 puan oldu. Şimdi hazırlıklarımızı tekrardan başlatıp perşembe günü oynayacağımız Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" diye konuştu. - KONYA

