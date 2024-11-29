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Thomas Reis, Bodrum FK ile Maç Öncesi Beklentilerini Açıkladı

Thomas Reis, Bodrum FK ile Maç Öncesi Beklentilerini Açıkladı
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Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sipay Bodrum FK ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyerek puan hedeflerini ve takımının durumunu değerlendirdi. Reis, maçın zorlu geçeceğini belirtirken, önceki hatalardan ders alacaklarını ifade etti.

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile yapacakları maçı kazanarak, sıralamada altlarında bulunan rakipleriyle farkı açmak istediklerini söyledi.

Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi.

Rakiplerinin bulunduğu konum itibarıyla puana ihtiyacı olduğunu aktaran Reis, "Elbette karşılaşma da zor geçecektir. Alanyaspor maçında yaptığımız hataları tekrar etmememiz gerekiyor. Çünkü Alanyaspor karşılaşmasında hatlar arasında ciddi boşluklar vermiştik. Bu maçta ise o boşlukları vermeyip daha fazla kompakt kalmalıyız. Bu hataları yapmazsak puan için çok güzel fırsat yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde devre arasına kadar 3 maç oynayacaklarını hatırlatan Reis, "Ligin ilk yarısında alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Her maç çok önemli. Her maç da çok zor geçiyor. Alanyaspor karşılaşmasında oynadığımız gibi oynarsak, Bodrum FK maçında da kesinlikle zor bir karşılaşma bizi bekliyor olacaktır. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Devre arasına kadar 9 puan var ve biz bu 9 puanın tamamını almak istiyoruz. İlk olarak Bodrum FK karşılaşması var, bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Ondan sonra ne olacak bilmiyoruz ama bu maçı kazanırsak alttaki takımlarla puan farkını açarız." diye konuştu.

"Kadromdan memnunum"

Alman teknik adam, Corendon Alanyaspor maçına sakat ve cezalı oyunculardan yoksun çıktıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bazen bazı oyunculardan yoksun şekilde bir karşılaşmaya çıkmamız gerekiyor. Bu da bize sıkıntılı anlar yaşatabiliyor. Alanyaspor karşısında disiplinle oynamadılar demek doğru olmaz. Kesinlikle oyuncularımın disiplinli oynadıkları düşüncesindeyim. Zaten oynayan oyuncular da her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim düşüncem, Alanyaspor karşılaşmasında kesinlikle iletişimimizin iyi olmadığı yönünde. Ofansif ve defansif oyuncular yeteri kadar iyi iletişimde olmadı, bunu da futbolcularıma aktardım. Öndeki oyuncularımız baskıya gittiğinde geride kalan oyuncularımızın baskıyı devam ettirmeyip geride kalmaları sebebiyle merkezde ciddi boşluk kaldı. Oyuncularımı bu konuda uyardım ama ben bahane uydurmayı seven bir insan değilim. Herhangi bahaneye de sığınmak istemiyorum. Ben kadromdan memnunum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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