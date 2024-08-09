Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş Maçından Puan Almak İstiyor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmadan puan ya da puanlar alarak ayrılmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Samsunspor'da Alman Teknik Direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu ve maç hazırlıkları hakkında bilgiler veren Reis, önemli açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'a karşı ilk maçı evimizde oynayacak olmamızın avantaj olduğunu düşünüyorum"

Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Alman çalıştırıcı, "Beşiktaş hakkında söyleyeceğim bir şey varsa o da iyi takım oldukları ki bunu son oynamış oldukları maçta gösterdiler. Biz de iyi bir takımız. Sezon öncesinde de çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Böyle bir rakibe karşı kendi evimizde ilk maçı oynayacak olmamızın bir avantaj olduğu düşüncesindeyim. Oyuncularımın performansıyla alakalı kesinlikle şu anda daha iyi durumda olduklarını söyleyebilirim. Ben de yeni bir hocayım, evet buraya yeni geldim ve bu benim bu ülkedeki ilk senem. Felsefemi kulübe ve oyuncularıma aktarmaya çalışıyorum. Hafta hafta kesinlikle daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Kayseri'de çok güzel ve çok verimli bir sezon öncesi kampı geçirdik. Hava da gayet iyiydi ve çalışmalarımızı çok iyi bir şekilde değerlendirdik ve oyuncularımızın performansının her geçen gün daha iyi gittiğini düşünüyorum" dedi.

"Transfer yasağı yüzünden zor durumdayız ama bunu bahane olarak kabul etmiyorum"

Takımın 1 sezon boyunca transfer yapamayacak olmasını değerlendiren Thomas Reis, "Transfer yasağımızın olması sebebiyle zor bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim ama ben bunu bir bahane olarak da kabul etmiyorum açıkçası. Bu sebepten dolayı birinci hedefimiz kesinlikle Süper Lig'de kalmak. Bunu Beşiktaş maçı ile başlayacak olan serüvende en iyi performansı her maç göstererek bunu elde edeceğimizi düşünüyorum. Genç oyuncularımızın biraz zamana ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. Tabi bize katıldıkları ilk günden itibaren de çok iyi antrenmanlar yaptılar. Çok iyi bir şekilde performans gösterdiler. Bazı oyuncuların bazılarından daha iyi olduğunu gözlemlemiştik. Ama kesinlikle gelecek anlamda Samsunspor için önemli oyuncular olduğu düşüncesindeyim. Bu sene onlar için ligde oynamak için güzel bir fırsat olacak. Umarım birkaç hafta sonra bize katılır ve lig serüvenimizde bize destek olurlar. Onların başarılı olmasını istiyorum. Kulübümüzde zaten onların başarılı olmasını istiyor" diye konuştu.

"Beşiktaş'tan puan ya da puanlar almaya çalışacağız"

İlk maçtan puan ya da puanlar çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Reis, "Bizim bir transfer yasağımız var ve Beşiktaş'ın böyle bir problemi yok. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Ama felsefemde şu var; defansı birlikte yapacağız, ofansı birlikte yapacağız. Beraber hareket etmeliyiz onlara karşı. İyi bir sonuç almak istiyorsak eğer bunu iyi yaparsak kesinlikle taraftarımızın desteğiyle stadyumda, kendi evimizde oynayacağımız maçtan da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Her maçın farklı olduğunu söylemiştim. Biz bu karşılaşmada da elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız. Puan veya puanlar almaya çalışacağız. Her puanın kıymeti çok önemli olacak. Ligde kalmak istiyorsak. Evet Beşiktaş bizim evimize geliyor. Ancak umarım onları puansız göndeririz. Dileğim de bu" şeklinde konuştu.

"Gisdol, uzun top oynatıyordu, benim felsefemde topla daha çok oynamak var"

Kendisinden önce Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol'un uzun top futbolundan daha farklı bir futbol anlayışı olduğuna dikkat çeken Thomas Reis, "Buraya gelmeden önce, daha doğrusu kısa bir zaman önce Markus Gisdol ile konuşma fırsatım oldu. Kendisi çok iyi bir insan ve burada çok güzel işler yaptı. Ben de aynısını burada tekrar etmek ve takımı ligde bırakmak istiyorum. Taraftarımızla alakalı da bana birçok şey, çok güzel şeyleri anlattı ve buraya gelmeden önce de zaten videoları izleme fırsatım oldu. Çok güzel bir ambiyans oluşturuyorlar. Bunu sadece taraftarımızın önünde ben değil hoca grubum, kulüpteki herkes, oyuncularım bunu sabırsızlıkla bekliyorlar diyebilirim. Umarım sezon boyunca sadece bir maça odaklanarak söylemiyorum. Sezon boyunca taraftarımızın desteğini arkamızda hisseder ve çok güzel bir sezon geçiririz. Açıkçası buraya geldikten sonra düşündüğümden negatiften çok pozitif şeyler gördüm. Çok güzel şeyler gördüm. Markus Gisdol geçen sene buraya geldiğinde takımın içinde bulunmuş olduğu durum ile şu an takımın içinde bulunmuş olduğu durum arasında bir fark var. Onun felsefesinde belki biraz daha uzun top oynamak vardı ki bunu güzel yaptılar ve başarılı oldular. Ama benim felsefemde biraz daha topla oynamak var. Daha fazla topa sahip olmak var. Şehirle alakalı da şehir gayet güzel. Hava inanılmaz zaten görüyorsunuz. Bu şehre ben sezon boyunca elde edeceğimiz başarılarla kesinlikle borcumu ödemek istiyorum. O başarıyla bunu kendilerine geri ödemek istiyorum bu şehre" ifadelerini kullandı.

Lisansı çıkartılmayan Benito Raman ve Nanu Gomes sorusuna cevap veren Reis, şunları söyledi:

"Şu an kadroda olmayacak olan ya da lisanslı çıkmamış olan oyuncularla alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. Oynayan oyuncularla alakalı konuşmak istiyorum. Çünkü Beşiktaş'a karşı oynayacağız ve önemli bir maça çıkacağız. Benito Raman hakkında sadece şunu söyleyebilirim. Sakatlığı sebebiyle çok fazla antrenman kaçırdı. Onun biraz daha antrenman yapmasını istiyorum." - SAMSUN