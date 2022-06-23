Thomas Akyazılı, Pınar Karşıyaka'da Pınar Karşıyaka, 25 yaşındaki gard Thomas Akyazılı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Pınar Karşıyaka, 25 yaşındaki gard Thomas Akyazılı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, transferde hareketli günler yaşıyor. Kenan Sipahi ve Errick McCollum'u kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımın forma giyen Thomas Akyazılı'yı da renklerine bağladı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki gard ile 3 yıllık sözleşe imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Pınar Karşıyaka, Thomas Akyazılı'ya, "Hoş geldin" dedi. Thomas, geçtiğimiz sezon ligde 3.2 sayı ortalamasıyla oynamıştı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Merkezefendi Kenan Sipahi Spor Haberler

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