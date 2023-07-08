THK Yamaç Paraşütü Okulu'ndan Kadın Pilotun Paramotor Macerası

Türk Hava Kurumu (THK) Yamaç Paraşütü Okulu'nda eğitim alan ve öğretmen pilot olarak görev yapan Selin Ayvalı, Adana'dan Mersin'e motorlu yamaç paraşütü ile uçtu. Ayvalı, 70 kilometrelik mesafeyi 2,5 saatte kat etti ve uçuşunu videoya kaydetti. Ayvalı, gelecekte Türkiye ve dünyayı paramotor ile keşfetmek istediğini belirtti.

TÜRK Hava Kurumu (THK) Yamaç Paraşütü Okulu'nda 7 yıl eğitim aldıktan sonra okulda 1 yıldır öğretmen pilot olarak görev yapan Selin Ayvalı (28), Adana'dan Mersin'e motorlu yamaç paraşütü (paramotor) ile uçtu.

THK'nın paramotor ile gösteri uçuşu yapan ilk kadın pilotu olan Selin Ayvalı, yaklaşık 1 yıldır Yamaç Paraşütü Okulu'nda öğretmen pilot olarak görev yapıyor. 1 yılda 150 kişiye yamaç paraşütü eğitimi veren Ayvalı, bayram tatilinde Adana'dan Mersin'e paramotor ile uçtu. Ayvalı, 5 litre benzinle 70 kilometrelik mesafeyi 2,5 saatte uçtu. Ayvalı, uçuşunu ve Mersin'de sahile inişini de videoya kaydetti.

Ayvalı, THK bünyesinde üniversite döneminde yamaç paraşütü kullanmaya başladığını söyleyerek, "Hobimdi, meslek haline geldi. Hayalperestim, sevdiğim meslekte mutluysam varım. Yamaç paraşütüne aşık bir sporcuyum. Adana'dan Mersin'e uçuş gerçekleştirdim. İki şehir arası motorlu yamaç paraşütüyle gerçekleştirilen seyahatte görülen manzara paha biçilmez. İnanılmaz bir deneyim, hayatımda göremeyeceğim manzaralara şahit oldum. Adana'dan Mersin'e 70 kilometrelik bir uçuş. Yaklaşık 2,5 saatte vardım. Yol boyunca caretta carettaların bulunduğu insanların girmesinin yasak olduğu bölgeden geçtim. Havadan görüntüleyerek görerek geçiş yaptım. Motorlu yamaç paraşütü ile istenilen kadar alçalıp istenilen kadar irtifalara çıkılabiliyor. Dolayısıyla insanlara el sallayacak kadar alçaktan geçtiğimiz de oluyor. İnanılmaz görüntülere şahitlik ettim. Adana ve Mersin arası manzara inanılmazdı" dedi.

Motorlu yamaç paraşütünün ortalama 12 litre benzin alabildiğini belirten Ayvalı, "Kiloya ve hava şartlarına bağlı olarak bu benzini gideceğiniz rotaya göre değiştirebiliyorsunuz. Adana-Mersin rotası için benim 9 litre benzinim vardı. 70 kiloyum, kullandığım gaza ve meteorolojik şartlara bağlı olarak sadece 5 litre benzin kullandım. Yaklaşık 2,5 saat 5 litre benzin ile gidilebiliyor. Hayalim, önce Türkiye'yi sonra dünyayı paramotor ile uçmak" diye konuştu. (DHA)