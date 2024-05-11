THF Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Göktürk, Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu üyesi Erdem Göktürk, Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Kongresi, Ankara'da gerçekleştirildi. Kongrede, THF Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Göktürk, Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi seçilirken; Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Asbaşkanı Günal Ensari de konfederasyon onursal üyesi oldu. Kongre'ye Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Başkanı Dr. Hassan Moustafa ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da katıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu üyesi Erdem Göktürk, Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi.
Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Kongresi, Ankara'da gerçekleştirildi.
Kongrede, THF Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Göktürk, Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi seçilirken; Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Asbaşkanı Günal Ensari de konfederasyon onursal üyesi oldu.
Kongre'ye Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Başkanı Dr. Hassan Moustafa ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da katıldı.