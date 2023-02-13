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THF: "Kaptanımız Cemal Kütahya ve oğlu Çınar'ı kaybettik"

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THF: 'Kaptanımız Cemal Kütahya ve oğlu Çınar'ı kaybettik'

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), depremde Hatay'da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), depremde Hatay'da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan Cemal Kütahya ile ilgili yapılan açıklamada, " Türkiye'yi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde Hatay Antakya'da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak ansını her zaman yaşatacağımız, A Milli Hentbol Takımı kaptanımız olarak ülkemizi en üst seviyede temsil eden ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen merhum Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, kederli yakınları ve hentbol camiasına başsağlığı dileriz. Merhum Cemal Kütahya'nın aynı enkazda bulunan ve sağ olarak kurtarılmalarını dilediğimiz dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu'ya henüz ulaşılamadı" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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