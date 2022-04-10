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THF'den Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a teşekkür plaketi

AA - Fatih Çakmak - Spor
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THF'den Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a teşekkür plaketi

Köyceğiz Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Türkiye Kupası maçında, gole giderken kendisini takip eden rakip oyuncunun sakatlandığını görüp oyunu durduran ve sağlık görevlilerinin sahaya gelmesini sağlayan Mevlüt Kaan Günay'a Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından bir...

Köyceğiz Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Türkiye Kupası maçında, gole giderken kendisini takip eden rakip oyuncunun sakatlandığını görüp oyunu durduran ve sağlık görevlilerinin sahaya gelmesini sağlayan Mevlüt Kaan Günay'a Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından bir teşekkür plaketi verildi.

Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a ödülü bugün Ankara THF Salonu'nda Spor Toto ile Hatayspor arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçı öncesinde THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan tarafından takdim edildi.

THF'nin açıklamasında "Federasyon olarak, centilmenliği ve adil oyunu her şeyin önünde tutan Mevlüt Kaan Günay'a bu örnek davranışı için teşekkür ediyoruz." denildi.

Öte yandan, karşılaşma öncesi iki takım sahaya, "Kadına Şiddet Cehalet ve Suçtur" pankartı ile çıktı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kaan Günay, Spor Toto, Spor, Haberler

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