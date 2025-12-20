Haberler

Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen, Akdeniz Hentbol Konfederasyonu yönetimine seçildi

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen, Mısır'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi. Bu yeni görev, Türk hentbolunun uluslararası etkinliğini artıracak.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkan Vekili Kenan Gökmen, Akdeniz Hentbol Konfederasyonu (MHC) Yönetim Kurulu üyesi oldu.

THF'nin açıklamasına göre Gökmen, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen olağanüstü kongredeki seçim sonucu MHC Yönetim Kuruluna girdi.

Açıklamada ayrıca "Türk hentbolu, THF Başkan Vekili Gökmen'in yeni göreviyle uluslararası alandaki etkinliğini daha da artıracak. Kenan Gökmen'i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
