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TGGF Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Şükrü Kazan atandı

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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Şükrü Kazan getirildi. Mehmet Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istemesi üzerine Kazan başkanlık görevine atandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Şükrü Kazan getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği ve bu talebin yönetim kurulunca uygun görüldüğü belirtildi.

Yılmaz'ın yerine başkanlık görevine Şükrü Kazan'ın atandığı, kurul üyelerinin ise görevine aynen devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca Sabri Geçer ve Yaşar Kale'nin, Yağlı Güreş Gözlemciler Kurulu üyeliğine atandığının bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Spor

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