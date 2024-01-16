TGGF'nin 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursları Tamamlandı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun (TGGF) düzenlediği 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarını başarıyla tamamlayan 72 antrenör, federasyonun ilk antrenörleri oldu.

TGGF'den yapılan açıklamada, federasyonun 2022 yılında kurulduğu belirtilerek, "Kahramanmaraş ve Antalya illerinde yapılan 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarında başarılı olan karakucak güreşlerinde 29, yağlı güreşlerde ise 43 olmak üzere toplam 72 antrenörümüz, federasyonumuzun ilk antrenörleri olarak tarihe geçti." ifadeleri kullanıldı.???????