TGF Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağı İstanbul'da başladı - Haberler

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TGF Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağı İstanbul'da başladı

AA - Emre Doğan - Spor
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TGF Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağı İstanbul'da başladı

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağı, İstanbul'da başladı.

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağı, İstanbul'da başladı.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, Silivri Golf Sahası'nda oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

İlk raundun ardından erkeklerde Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden Taner Yamaç 70 (-2) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 71 (-1) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli 75 (+3) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp 75 (+3) gross skorla birinci sırada yer alırken, National BGK'dan Ayşe Demir ile Kemer Golf Kulübünden Sude Bay 79'ar (+7) gross skorla ikinciliği paylaştı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 9. ayak müsabakalarının ikinci raundu, yarın yapılacak.

AA / Emre Doğan - Spor

İstanbul, Türkiye, Kemer, Golf, Spor, Haberler

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