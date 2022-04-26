TGF Türkiye Golf Turu'nun 7. ayak müsabakaları başladı

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 7. ayağı, Silivri'de başladı.

TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.

Tamamlanan ilk raundunun ardından erkeklerde Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli 74 (+2) gross skorla birinci, Olympos Golf Kulübünden Kadirhan Yener, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden Taner Yamaç 75 (+3)'er gross skorla ikinciliği paylaştı.

Kadınlarda ise Kemer Golf Kulübünden Sude Bay 74 (+2) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden İrem Demir 76 (+4) gross skorla ikinci oldu. İstanbul Gençler Golf Akademisinden Zeynep Denizci ile Ataşehir Golf Kulübünden Deniz Sapmaz 77 (+5)'er gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 7. ayak müsabakaları, yarın yapılacak ikinci raunt atışlarıyla devam edecek. Organizasyon, 28 Nisan Perşembe günü sona erecek.