TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Regnum Golf&Country Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 11 golf kulübünden 31 sporcu katılıyor. Turun 4. ayağı yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Regnum Golf&Country Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 11 golf kulübünden 31 sporcu katılıyor.
Turun 4. ayağı yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.