TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
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Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan ikinci raund müsabakalarıyla devam ediyor. Şampiyonada birçok kulüpten 75 oyuncu sahaya çıktı ve müsabakalar sonunda dereceye giren oyuncular ödüllendirilecek.
TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan ikinci raund müsabakalarıyla devam ediyor.
TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonada Taurus Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Counrty Bodrum Kulübü, National BGK, İstanbul Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Carya Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Bodrum Regnum Golf Kulübü, Zeynep Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.?dan 75 oyuncu sahaya çıktı.
Oynanan müsabakaların ikinci raundunun sonunda erkekler gross kategorisinde Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 147 (+3) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Mehmet Kazan toplamda 150 (+6) gross skorla ikinci, Taurus Golf Kulübü'nden Leon Kerem Açıkalın toplamda 152 (+8) gross skorla üçüncü, kadınlar gross kategorisinde Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay ve Klassis Golf Kulübü'nden İris Mehri Muslu toplamda 150'şer (+6) gross skorla ilk sırayı paylaşırken, National BGK'dan Petek Peker toplamda 152 (+8) gross skorla üçüncü durumda yer aldı.
Erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Mehmet Kazan toplamda 146 net skorla birinci, Can Marko Özdemir toplamda 149 net skorla ikinci, Can Bıkmaz toplamda 151 net skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci toplamda 146 net skorla birinci sırada yer alırken, National BGK'dan Petek Peker ve Klassis Golf Kulübü'nden Lidya Atalay toplamda 148'er net skorla ikinciliği paylaştı.
Erkekler B kategorisinde Moda Golf Kulübü'nden Kerem Karşı toplamda 139 net skorla birinci sırada yer alırken, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü'nden Dara Muhammed Saf ile Carya Golf Kulübü'nden Latif Çam toplamda 145'er net skorla ikinci basamağı paylaştı. Kadınlar B kategorisinde Klassis Golf Kulübü'nden Paris Nil Çalık ile toplamda İstanbul Golf Kulübü sporcularından Ada Zorbozan toplamda 147'şer gross skorla ilk sırayı paylaşırken, Selen Sedar toplamda 148 net skorla ikinci raundu üçüncü sırada tamamladı.
Dört gün sürecek şampiyonanın final raundunun ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Şampiyon, TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.