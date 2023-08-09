TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan ikinci raund müsabakalarıyla devam ediyor. Şampiyonada birçok kulüpten 75 oyuncu sahaya çıktı ve müsabakalar sonunda dereceye giren oyuncular ödüllendirilecek.