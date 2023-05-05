TGF Golf Milli Takım aday kadro kampı başladı

TGF Golf Milli Takım aday kadro kampı, Türkiye Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney önderliğinde başladı.

Antalya Belek'te bulunan Gloria Golf Sahası'nda başlayan TGF Golf Milli Takım aday kadro kampında, TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney, TGF Golf Milli Takımı Başantrenör Yardımcısı Gencer Özcan ve Milli Takım Yardımcı Antrenörü Begüm Yılmaz önderliğinde; 12'si kadın toplam 22 sporcu yer alıyor.

Golf Milli Takım Başantrenörü Coveney, sporcuların fiziksel, zihinsel, teknik ve taktik olarak gelişimini arttırıp, milli takımlara aday sporcuların başarısını daha yukarıya taşıyacak çalışmalar hedefleyen ve sporcuların saha yönetim becerilerini geliştirmek, fiziksel yetenekleriyle zihinsel fonksiyonlarını birleştirmek için bir hafta sürecek bir kamp programı planladı.

Gloria Golf Sahası'nda yapılan ve dün başlayan TGF Golf Milli Takımı aday kadro kampı, 11 Mayıs Perşembe günü sona erecek. - İSTANBUL