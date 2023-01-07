TGF eski Başkanı Musa Aydın'dan, mevcut TGF yönetimine cevap

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) eski Başkanı Musa Aydın, Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in kemerinin geri alınmasıyla ilgili mevcut TGF yönetiminin kendi dönemine ilişkin yaptığı açıklamalara cevap verdi.

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derecesi, doping havuzunda olmasına rağmen istenilen sürelerde adres bildirimlerini yapmaması nedeniyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından geri alındı. Şimşek de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dönemin Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu Üyesi hem de kulüp antrenörü Hasan Aydın'a durumu anlattığını, Aydın'ın da mevcut TGF Başkanı Şeref Eroğlu ile konuştuğunu ve ceza dosyasını hallettiklerini kendisine söylediğini belirtmişti. Mevcut TGF Yönetim Kurulu ise dün yayımladığı mesajda, "Musa Aydın döneminin Disiplin Kurulu kararı ile sporcuya ulaşılamadığı gerekçesi öne sürülerek ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine TGF eski Başkanı Musa Aydın da Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamalarına cevap verdi.

Musa Aydın, yazılı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Başpehlivan Cengizhan Şimşek ile ilgili olarak Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesi talebi üzerine Türkiye Güreş Federasyonu tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Önceki dönem (Musa Aydın dönemi) Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından sporcunun savunmasını alarak hakkında 19.10.2021 tarihinde Güreş Federasyonu'nun diplin talimatına göre ve sporcunun önceki durumunu da göz önünde bulundurarak (2016 yılından olay tarihine kadar zaten doping havuzunda yer aldığından ve defalarca numunesinin temiz çıkmasından dolayı ve 2020 yıllarında da Kırkpınar Güreşleri'nin pandemi nedeni ile yapılmadığı için sporcumuz Cengizhan Şimşek yer bildirimlerinde sıkıntılar yaşadığını savunmasında da bildirmiş) ve bu sebeple sporcunun yer bildirimi yapamaması doping kontrolünden kaçtığı anlamı taşımadığı kanısına varılarak ceza verilmesine yer olmadığına Disiplin Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Bu arada 07.11.2021 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu eski yönetiminin görevi sona ermiştir ve yeni yönetimin göreve başladığını özellikle belirtmek isteriz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından 09.03.2022 tarihinde sporcuya ceza verilmesine yer olmadığına dair Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararı iptal edilmiştir. 09.03.2022 tarihinden itibaren sporcunun bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar 11.03.2022 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu'na tebliğ edilmiştir. Bu aşamada tekrar ifade etmek isteriz ki Türkiye Güreş Federasyonu yeni yönetimi (Şeref Eroğlu dönemi) 07.11.2021 tarihinde göreve başlamıştır yani bu süreçte yeni yönetim görev başındadır.

Tahkim Kurulu kararı üzerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı bu kararın işleme konulması için gerekli olan tüm işlemleri takip etmeli ve sonuçlandırmalıyken aksine hiçbir işlem yapmamış ve kararı görmezden gelmiştir. Kanunlar çerçevesinde görevini yerine getirmeyen Türkiye Güreş Federasyonu yönetimi akıl ve mantıktan yoksun bir şekilde bu işlemi takip etmesi gereken memur işlemi takip etmemiştir savunması yaparak bu işten sıyrılmaya çalışmaktadır, oysa ki devlette devamlılık esastır. Bu zavallı savunmaya itibar edileceğini düşünmek Türkiye Güreş Federasyonu yönetiminin anlayışını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ayrıca, sporcunun sosyal medyada yaptığı, 'Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi hem de antrenörü Hasan Aydın'a durumu anlattım. Hasan Aydın' da Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile görüştüğünü ve cezayı ve dosyayı hallettiklerini, sen antrenmanlarını ve güreşini yap' açıklaması ile aslında olayın sorumlularını açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu büyük ihmal veya kasıtlı davranışın altında kalan Türkiye Güreş Federasyonu ne yapacağını bilemez hale gelmiş ve çözümü Türkiye Güreş Federasyonu eski yönetimi ve başkanı Musa Aydın'ı suçlama yoluna gitmiştir. Musa Aydın ve yönetiminin görevden ayrılmasından yaklaşık beş (5) ay sonra gerçekleşen bu olaylardan sorumlu tutulmaya çalışılması akıldan vareste bir tutumdur.

Bu üzücü olay ilgili olarak Türkiye Güreş Federasyonu geçmiş dönem başkan ve yönetiminin bir dahli olmadığını ve bu olayla ilgili ihmali veya kastı bulunan kişilerin ortaya çıkarılması ile ilgili tüm kuruluşlarımıza her türlü yardımı sağlayacağımızı kamuoyuna duyururuz." - İSTANBUL