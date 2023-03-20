TGF Başkanı Şeref Eroğlu: 'Türk bayrağını gururla temsil etmeye devam edeceğiz'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli sporcular hakkında, "Çok güzel bir nesil bizleri bekliyor. Bizlere inanın ve bizi destekleyin. Pırıl pırıl gençlerimizle birlikte Türk bayrağını gururla temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 13-19 Mart tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Grekoromen, Kadınlar ve Serbest stilde müsabakalara çıkan milli sporcular, toplam 17 madalya kazanırken, Grekoromen Milli Takım da tarihte ilk defa takım halinde U23 Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar Milli Takım ve Serbest Stil Milli Takım ise Avrupa ikinciliği elde ederek kürsüdeki yerini aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, Bükreş'te sona eren U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı değerlendirdi. Milli sporcuların kazandığı 17 madalyaya ve üç takımın da kürsüde yer almasına değinen Başkan Eroğlu, "U23 Avrupa Güreş Şampiyonası, Türk güreşi açısından çok başarılı geçti. Bükreş'te geleceğin şampiyon adaylarını görme fırsatı bulduk. Burada madalya alan, mücadele eden bütün milli takım sporcularımı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Türkiye Güreş Federasyonu olarak biz, bu şampiyonada kazandığımız bütün madalyaları ve takım halinde kazandığımız kupaları, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, yaralılarımıza ve büyük Türk milletine armağan ediyoruz. Tarihimizde ilk defa Grekoromen Milli Takımımız, U23 Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar ve Serbest Stil'de de takım halinde ikincilik elde ettik. Çok güzel bir nesil bizleri bekliyor. Bizlere inanın ve bizi destekleyin. Pırıl pırıl gençlerimizle birlikte Türk bayrağını gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Geleceğimiz gençlerde" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL