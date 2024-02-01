Üye Girişi
Haberler

TFFHGD Elazığ Şubesi Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Elazığ Şubesi Olağan Kongresi yapıldı ve Alper Kaymaz başkanlığa seçildi. Kaymaz, hakem ve gözlemcilerin klasman yükselmeleri için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Elazığ Şubesi Olağan Kongresini gerçekleştirdi ve başkanlığa Alper Kaymaz seçildi.

TFFHGD Elazığ Şubesinde yeni başkan Alper Kaymaz oldu. Elazığ Amatör Spor Evinde gerçekleşen kongreye tek liste halinde gidilirken 29 üyenin 27'sinin oyunu alan Kaymaz hakem ve gözlemcilerin yeni dernek başkanı oldu. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verilirken kongre öncesinde kısa bir konuşma yapan Kaymaz, İl Hakem Kurulu ve Dernek ile birlikte çalışmalarını sıklaştırıp hakem ve gözlemcilerin bulundukları kategoriden bir üst klasmana yükselmeleri konusunda çaba sarf edeceklerini vurguladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Elazığ Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler? 6 Mart hangi burç? 6 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Altı) 6 Mart yükseleni ne? 6 Mart burcu hangisi? 6 Mart burç özellikleri neler? 5 Mart hangi burç? 5 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Beş) 5 Mart yükseleni ne? 5 Mart burcu hangisi? 5 Mart burç özellikleri neler? 4 Mart hangi burç? 4 Mart'ta doğanların burcu nedir? 4 Mart yükseleni ne? 4 Mart burcu hangisi? 4 Mart burç özellikleri neler? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama geliyor? Rüyada ölü birini görmek ne demek? Rüyada ölmüş birini görmek? Amvas Vebası nedir? İslam tarihindeki ilk salgın Amvas Vebası nasıl başladı, ne zaman bitti? Amvâs Vebası nasıl aşıldı? 3 Mart hangi burç? 3 Mart'ta doğanların burcu nedir? 3 Mart yükseleni ne? 3 Mart burcu hangisi? 3 Mart burç özellikleri neler? Galatasaray'ın kadrosunda kimler yok? Aldatmak canlı izle! 2 Şubat ATV Aldatmak 56. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! Ramazan hocanın katili tutuklandı mı? Ramazan Pişkin'in katili kim? 2 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 2 Şubat Cuma Hutbesi! 2 Mart hangi burç? 2 Mart'ta doğanların burcu nedir? 2 Mart yükseleni ne? 2 Mart burcu hangisi? 2 Mart burç özellikleri neler? 1 Mart hangi burç? 1 Mart'ta doğanların burcu nedir? 1 Mart yükseleni ne? 1 Mart burcu hangisi? 1 Mart burç özellikleri neler? Kocaeli fabrika rehin olayı nedir? Olay nerede oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title