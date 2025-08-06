TFFHGD Başkanı Minnet'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Kahraman Minnet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu ve yeni sezon için başarılar diledi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile TFFHGD'nin yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Ziyarette gündeme dair konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TFFHGD Genel Başkanı Minnet, yeni sezon öncesi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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