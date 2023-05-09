TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Abdurrahman Arıcı'nın, medyaya yaptığı açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor